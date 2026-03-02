Посольство Японии в Баку приостановило свою деятельность Внешняя политика

В Новороссийске горит наливной причал терминала после атаки ВСУ - ОБНОВЛЕНО Другие страны

После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя Другие страны

Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока Другие страны

ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. га Внутренняя политика

Мамед Рзаев: На станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2" Инфраструктура

Основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве Другие страны

Мамедов: Основной этап строительства на тупиковом участке "Ази Асланов" близится к завершению Инфраструктура