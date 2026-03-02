ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. га
Внутренняя политика
- 02 марта, 2026
- 12:13
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в феврале обезврежены 71 противотанковая, 410 противопехотных мин и 1 621 неразорвавшийся боеприпас.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 4264,8 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
Последние новости
12:40
Посольство Японии в Баку приостановило свою деятельностьВнешняя политика
12:33
В Новороссийске горит наливной причал терминала после атаки ВСУ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:32
После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строяДругие страны
12:27
Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего ВостокаДругие страны
12:13
ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. гаВнутренняя политика
12:11
Мамед Рзаев: На станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2"Инфраструктура
12:07
Основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в МосквеДругие страны
12:06
Мамедов: Основной этап строительства на тупиковом участке "Ази Асланов" близится к завершениюИнфраструктура
12:06
Фото