    ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. га

    Внутренняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 12:13
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в феврале обезврежены 71 противотанковая, 410 противопехотных мин и 1 621 неразорвавшийся боеприпас.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 4264,8 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    Лента новостей