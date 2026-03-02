Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока

    • 02 марта, 2026
    • 12:27
    Правительство Великобритании прилагает огромные усилия для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Би-Би-Си со ссылкой на заявление главу МИД Великобритании Иветт Купер.

    По ее словам, в настоящее время многие страны на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство, поэтому британцы сталкиваются с трудностями при возвращении в Великобританию. На данный момент на призыв правительства страны зарегистрировать свое присутствие в странах Ближнего Востока откликнулись 102 тыс. британских граждан.

    Купер заявила, что по предварительным данным, число британских граждан в этих странах составляет 300 тыс. человек.

    UK government works to evacuate citizens from Middle East, Foreign Secretary says

