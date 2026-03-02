Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 12:27
Правительство Великобритании прилагает огромные усилия для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Би-Би-Си со ссылкой на заявление главу МИД Великобритании Иветт Купер.
По ее словам, в настоящее время многие страны на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство, поэтому британцы сталкиваются с трудностями при возвращении в Великобританию. На данный момент на призыв правительства страны зарегистрировать свое присутствие в странах Ближнего Востока откликнулись 102 тыс. британских граждан.
Купер заявила, что по предварительным данным, число британских граждан в этих странах составляет 300 тыс. человек.
Последние новости
12:33
В Новороссийске горит наливной причал терминала после атаки ВСУ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:32
После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строяДругие страны
12:27
Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего ВостокаДругие страны
12:13
ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. гаВнутренняя политика
12:11
Мамед Рзаев: На станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2"Инфраструктура
12:07
Основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в МосквеДругие страны
12:06
Мамедов: Основной этап строительства на тупиковом участке "Ази Асланов" близится к завершениюИнфраструктура
12:06
Фото
Итальянская FSI изучает инвестиционные возможности в АзербайджанеБизнес
12:01