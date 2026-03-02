Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока

Правительство Великобритании прилагает огромные усилия для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Би-Би-Си со ссылкой на заявление главу МИД Великобритании Иветт Купер.

По ее словам, в настоящее время многие страны на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство, поэтому британцы сталкиваются с трудностями при возвращении в Великобританию. На данный момент на призыв правительства страны зарегистрировать свое присутствие в странах Ближнего Востока откликнулись 102 тыс. британских граждан.

Купер заявила, что по предварительным данным, число британских граждан в этих странах составляет 300 тыс. человек.