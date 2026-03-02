Kuper: London Yaxın Şərqdən Britaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün səy göstərir
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 12:40
Böyük Britaniya hökuməti öz vətəndaşlarını Yaxın Şərq ölkələrindən təxliyə etmək üçün böyük səy göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC teleradio şirkəti Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuperin bəyanatına istinadən məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, hazırda bir çox Yaxın Şərq ölkəsi öz hava məkanını bağlayıb, bu isə britaniyalıların Böyük Britaniyaya qayıtmasını çətinləşdirib. Hazırda ölkə hökumətinin Yaxın Şərq ölkələrindəki britaniyalıların qeydiyyatdan keçməsi çağırışına 102 min Britaniya vətəndaşı cavab verib.
Kuper bildirib ki, ilkin məlumatlara görə, bu ölkələrdəki Britaniya vətəndaşlarının sayı 300 min nəfərdir.
Son xəbərlər
13:07
İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edibDigər ölkələr
13:06
Foto
AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilibFərdi
13:05
İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endiribRegion
13:04
TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilibEnergetika
13:03
Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edibRegion
13:03
Video
Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdiBiznes
13:01
Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:57
Video
İran dronları "Saudi Aramco"nun ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib - YENİLƏNİBDigər
12:55