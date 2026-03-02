İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kuper: London Yaxın Şərqdən Britaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün səy göstərir

    • 02 mart, 2026
    • 12:40
    Kuper: London Yaxın Şərqdən Britaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün səy göstərir

    Böyük Britaniya hökuməti öz vətəndaşlarını Yaxın Şərq ölkələrindən təxliyə etmək üçün böyük səy göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC teleradio şirkəti Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuperin bəyanatına istinadən məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bir çox Yaxın Şərq ölkəsi öz hava məkanını bağlayıb, bu isə britaniyalıların Böyük Britaniyaya qayıtmasını çətinləşdirib. Hazırda ölkə hökumətinin Yaxın Şərq ölkələrindəki britaniyalıların qeydiyyatdan keçməsi çağırışına 102 min Britaniya vətəndaşı cavab verib.

    Kuper bildirib ki, ilkin məlumatlara görə, bu ölkələrdəki Britaniya vətəndaşlarının sayı 300 min nəfərdir.

    İrana hərbi zərbələr Böyük Britaniya İvett Kuper
    Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока
    UK government works to evacuate citizens from Middle East, Foreign Secretary says

