İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:04
    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Saray postunun yaxınlığında 9 saylı marşrut avtobusu yanır.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.

    Saray qəsəbə Marşrut avtobusu yanğın

    Son xəbərlər

    13:17

    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Digər
    13:10

    Təyyarə qəzasında həlak olan liviyalı hərbçilərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:10

    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    13:08

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:04

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    13:04
    Foto

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    13:03

    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    İnfrastruktur
    13:01
    Foto

    Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    Kobaxidze ticarət şəbəkələrində qiymət artımına qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti