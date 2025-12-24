Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 13:04
Saray postunun yaxınlığında 9 saylı marşrut avtobusu yanır.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.
