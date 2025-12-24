В Баку обсудили стратегии религиозного образования в цифровой среде

В Баку в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана состоялась панельная дискуссия на тему стратегий религиозного образования и просвещения в условиях цифровой информационной среды.

Как сообщает Report, в обсуждениях под модераторством председателя комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиля Мустафы, выступили исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, ординарий Римско-католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете, заместитель имама мечети "Гейдар" города Сабирабада Юсиф Багиров.

Участники обсудили вызовы, связанные с распространением религиозной информации в интернете и соцсетях, роль образования и ответственность источников информации.

Замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов подчеркнул, что в системе образования религия изучается в просветительском формате, а не в форме пропаганды, с акцентом на нравственные и моральные ценности.

Представители религиозных и общественных структур также отметили важность работы с молодежью, развития медиаграмотности и сохранения живого диалога между преподавателем и учащимися, который не могут заменить цифровые технологии.

Дискуссия продолжилась в формате вопросов и ответов.