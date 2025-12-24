Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    24 декабря, 2025
    13:49
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером не исключаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с утренних часов в восточных районах временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

    Лента новостей