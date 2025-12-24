Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 14:05
    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Азербайджан исторически входит в число стран, внесших значительный вклад в развитие градостроительства и архитектуры на мировом уровне.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

    По его словам, с древнейших времен территория Азербайджана являлась одним из центров формирования и развития градостроительства и архитектуры. Здесь существовали различные архитектурные школы, традиции которых успешно продолжались на последующих исторических этапах. Ярким подтверждением этого являются включенные в мировое наследие Ичеришехер, Девичья башня и дворцовый комплекс Ширваншахов. В настоящее время ведется работа по включению города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ильгар Исбатов отметил, что Центр Гейдара Алиева, комплекс "Пламенные башни" и жилой район "Белый город" являются яркими образцами современной архитектуры и градостроительства Азербайджана, задающими ориентиры для дальнейшего развития.

    Особое внимание заместитель председателя комитета уделил достижениям в сфере ландшафтной архитектуры. По его словам, реконструкция Приморского национального парка и создание Центрального городского парка значительно способствовали улучшению экологического состояния столицы, расширили возможности для отдыха и организации досуга жителей.

    Ильгар Исбатов градостроительство архитектура ЮНЕСКО
    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    Последние новости

    14:05

    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Инфраструктура
    13:57
    Фото

    На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    13:39

    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    13:38

    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    Другие страны
    13:34

    Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами

    Другие страны
    13:32

    Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    13:32

    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Религия
    13:27

    Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей