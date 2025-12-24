Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

Азербайджан исторически входит в число стран, внесших значительный вклад в развитие градостроительства и архитектуры на мировом уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

По его словам, с древнейших времен территория Азербайджана являлась одним из центров формирования и развития градостроительства и архитектуры. Здесь существовали различные архитектурные школы, традиции которых успешно продолжались на последующих исторических этапах. Ярким подтверждением этого являются включенные в мировое наследие Ичеришехер, Девичья башня и дворцовый комплекс Ширваншахов. В настоящее время ведется работа по включению города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ильгар Исбатов отметил, что Центр Гейдара Алиева, комплекс "Пламенные башни" и жилой район "Белый город" являются яркими образцами современной архитектуры и градостроительства Азербайджана, задающими ориентиры для дальнейшего развития.

Особое внимание заместитель председателя комитета уделил достижениям в сфере ландшафтной архитектуры. По его словам, реконструкция Приморского национального парка и создание Центрального городского парка значительно способствовали улучшению экологического состояния столицы, расширили возможности для отдыха и организации досуга жителей.