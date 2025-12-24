Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 13:39
    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 29 декабря этого года по 4 января 2026 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    В праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов по маршрутам в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

    Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az доступны билеты по 56 направлениям в 86 городов и районов страны. К системе подключено 395 транспортных средств, осуществляющих 347 рейсов.

