AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 29 декабря этого года по 4 января 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов по маршрутам в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az доступны билеты по 56 направлениям в 86 городов и районов страны. К системе подключено 395 транспортных средств, осуществляющих 347 рейсов.