UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlib
- 25 sentyabr, 2025
- 01:00
UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, I turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
"Fənərbağça" səfərdə "Dinamo"nun qonağı olub. "Betis" evdə "Nottingem Forest"lə üz-üzə gəlib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
24 sentyabr
20:45. PAOK (Yunanıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – 0:0
20:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Şturm" (Avstriya) – 2:0
23:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) – 3:1.
23:00. "Betis" (İspaniya) - "Nottingem Forest" (İngiltərə) – 2:2
23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Feyenoord" (Niderland) – 1:0
23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Seltik" (Şotlandiya) – 1:1
23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Bazel" (İsveçrə) – 2:1
23:00. "Nitsa" (Fransa) - "Roma" (İtaliya) – 1:2
23:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Malmö" (İsveç). – 1:2.