    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlib

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 01:00
    UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, I turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Fənərbağça" səfərdə "Dinamo"nun qonağı olub. "Betis" evdə "Nottingem Forest"lə üz-üzə gəlib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    24 sentyabr

    20:45. PAOK (Yunanıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – 0:0

    20:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Şturm" (Avstriya) – 2:0

    23:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) – 3:1.

    23:00. "Betis" (İspaniya) - "Nottingem Forest" (İngiltərə) – 2:2

    23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Feyenoord" (Niderland) – 1:0

    23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Seltik" (Şotlandiya) – 1:1

    23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Bazel" (İsveçrə) – 2:1

    23:00. "Nitsa" (Fransa) - "Roma" (İtaliya) – 1:2

    23:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Malmö" (İsveç). – 1:2.

