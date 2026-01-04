İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

    Region
    04 yanvar, 2026
    11:27
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

    Bu gün Abovyan şəhərində, İrəvan yaxınlığında yerləşən qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.

    "Report"un kriminal xəbərlər saytı "Shamshyan.com"a istinadən məlumatına görə, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

    İlkin məlumata görə, məntəqə işçisi siqaret yandırıb və bu, partlayışa səbəb olub. O, İrəvan Milli Yanıq Mərkəzinə çatdırılıb, vəziyyəti ağırdır.

    Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.

