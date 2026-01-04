На АЗС в Армении прогремел взрыв
В регионе
- 04 января, 2026
- 11:03
Взрыв прогремел сегодня на газозаправочной станции в Абовяне, недалеко от Еревана.
Как передает Report со ссылкой на сайт криминальных новостей Shamshyan.com, в результате инцидента один человек пострадал.
По предварительной информации, работник заправки зажег сигарету, что и стало причиной взрыва, он доставлен в Национальный ожоговый центр Еревана. Его состояние тяжелое.
По факту возбуждено уголовное дело.
