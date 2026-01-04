Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На АЗС в Армении прогремел взрыв

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 11:03
    На АЗС в Армении прогремел взрыв

    Взрыв прогремел сегодня на газозаправочной станции в Абовяне, недалеко от Еревана.

    Как передает Report со ссылкой на сайт криминальных новостей Shamshyan.com, в результате инцидента один человек пострадал.

    По предварительной информации, работник заправки зажег сигарету, что и стало причиной взрыва, он доставлен в Национальный ожоговый центр Еревана. Его состояние тяжелое.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Армения взрыв АЗС
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

