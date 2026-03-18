В Маскате открылось посольство Армении в Омане

В оманской столице Маскате состоялась церемония открытия посольства Армении при участии министров иностранных дел обеих стран.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди в соцсети Х.

"Вместе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном мы присутствовали на открытии Посольства Республики Армения в Маскате. Это важное событие отражает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества, развитию диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес, и открытию новых возможностей в самых различных секторах", - говорится в публикации.

По данным МИД Омана, на мероприятии присутствовали послы дружественных стран, аккредитованные в Султанате, ряд членов дипломатического и консульского корпуса, государственные чиновники, представители частного сектора, а также члены армянской общины, проживающей в Омане.