Баркола пропустит несколько недель из-за травмы
Футбол
- 18 марта, 2026
- 23:20
Вингер французского ПСЖ Брэдли Баркола пропустит несколько недель из-за серьезной травмы.
Как сообщает Report, игроку диагностировали растяжение связок правой лодыжки.
В пресс-службе парижан заявили, что Баркола пропустит несколько недель.
Отметим, что вингер получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). 23-летний француз был заменен на 59-й минуте.
Последние новости
