Алптекин Ишбилир награжден медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы"
- 24 декабря, 2025
- 14:41
Советник по прессе посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)".
Об этом Report сообщил сам Алптекин Ишбилир.
Он подчеркнул, что данная награда является для него предметом гордости.
"Мы продолжим совместную работу по развитию сотрудничества в сфере медиа между Турцией и Азербайджаном. Выражаю благодарность Агентству развития медиа Азербайджана и членам азербайджанской прессы, которое отмечает свое 150-летие", - добавил Ишбилир.
