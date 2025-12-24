Алптекин Ишбилир награжден медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы"

Советник по прессе посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)".

Об этом Report сообщил сам Алптекин Ишбилир.

Он подчеркнул, что данная награда является для него предметом гордости.

"Мы продолжим совместную работу по развитию сотрудничества в сфере медиа между Турцией и Азербайджаном. Выражаю благодарность Агентству развития медиа Азербайджана и членам азербайджанской прессы, которое отмечает свое 150-летие", - добавил Ишбилир.