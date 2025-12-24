Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Алптекин Ишбилир награжден медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы"

    Медиа
    • 24 декабря, 2025
    • 14:41
    Алптекин Ишбилир награжден медалью 150-летие азербайджанской национальной прессы

    Советник по прессе посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)".

    Об этом Report сообщил сам Алптекин Ишбилир.

    Он подчеркнул, что данная награда является для него предметом гордости.

    "Мы продолжим совместную работу по развитию сотрудничества в сфере медиа между Турцией и Азербайджаном. Выражаю благодарность Агентству развития медиа Азербайджана и членам азербайджанской прессы, которое отмечает свое 150-летие", - добавил Ишбилир.

    Фото
    Фото
    Лента новостей