    Ерлан Акбаров: Казахстан подсчитывает ущерб от атаки на КТК

    Другие
    • 04 декабря, 2025
    • 11:39
    Ерлан Акбаров: Казахстан подсчитывает ущерб от атаки на КТК

    Правительство Казахстана оценивает ущерб, нанесенный системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в результате атаки морскими дронами 29 ноября.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров журналистам, комментируя последствия атаки.

    По его словам, ситуация находится на особом контроле правительства, но транзит казахстанской нефти по КТК не останавливался:

    "Один причал работает в полном объеме, по второму идет подключение к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет".

    Вице-министр добавил, что в настоящее время специалисты занимаются подсчетом ущерба, нанесенного выносному причальному устройству (ВПУ-2).

    По вопросу возможных контактов с украинской стороной Акбаров отметил, что это компетенция Министерства иностранных дел, и данный вопрос уже прорабатывается.

    Напомним, атака произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале КТК в Новороссийске. В консорциуме уточнили, что это уже третий подобный инцидент: ранее пострадала нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и офис морского терминала под Новороссийском.

