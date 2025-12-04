Ерлан Акбаров: Казахстан подсчитывает ущерб от атаки на КТК

Правительство Казахстана оценивает ущерб, нанесенный системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в результате атаки морскими дронами 29 ноября.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров журналистам, комментируя последствия атаки.

По его словам, ситуация находится на особом контроле правительства, но транзит казахстанской нефти по КТК не останавливался:

"Один причал работает в полном объеме, по второму идет подключение к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет".

Вице-министр добавил, что в настоящее время специалисты занимаются подсчетом ущерба, нанесенного выносному причальному устройству (ВПУ-2).

По вопросу возможных контактов с украинской стороной Акбаров отметил, что это компетенция Министерства иностранных дел, и данный вопрос уже прорабатывается.

Напомним, атака произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале КТК в Новороссийске. В консорциуме уточнили, что это уже третий подобный инцидент: ранее пострадала нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и офис морского терминала под Новороссийском.