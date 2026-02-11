Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экспорт нефти по БТД в декабре увеличился на 2%

    Другие
    • 11 февраля, 2026
    • 17:30
    Экспорт нефти по БТД в декабре увеличился на 2%

    Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в декабре 2025 года составил в среднем 562 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

    В декабре по сравнению с ноябрем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился на 2% или на 12 тыс. б/с.

    "Увеличение частично обусловлено потоками казахстанской нефти, которая была перенаправлена ​​в Баку танкерами через Каспийское море из-за перебоев на терминале Каспийского трубопроводного консорциума", - сообщили источники.

    По сравнению с декабрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в декабре 2025 года снизился на 48 тыс. б/с, или на 8%.

    Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

