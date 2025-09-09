Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром
Другие
- 09 сентября, 2025
- 22:51
Дворец правительства "Шитал Нивас" в Непале полностью уничтожен пожаром.
Как передает Report, об этом сообщает местное издание Online Khabar.
Согласно информации, в здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьера страны. По версии издания, пожарные команды даже не прибыли для тушения пожара.
"Шитал Нивас" считается одним из самых крупных дворцов в Азии.
Ранее сообщалось, что протестующие, участвовавшие в продолжающихся демонстрациях под руководством поколения Z, подожгли офис президента в Шитал Нивасе.
В Непале уже два дня проходят массовые протесты, вызванные решением правительства заблокировать 26 социальных платформ, включая Facebook, X и YouTube.
Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром
Последние новости
23:35
Эрдоган обсудил с эмиром Катара израильскую атаку на ДохуВ регионе
23:19
Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрдДругие страны
23:05
В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность ударом по КатаруВнешняя политика
23:03
Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторонВ регионе
22:51
Видео
Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаромДругие
22:34
Ирак призвал к срочному заседанию глав МИД ЛАГДругие страны
22:30
В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высоткиПроисшествия
22:22
Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия взаимодействияВ регионе
22:08