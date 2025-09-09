ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

    09 сентября, 2025
    22:51
    Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

    Дворец правительства "Шитал Нивас" в Непале полностью уничтожен пожаром.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Online Khabar.

    Согласно информации, в здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьера страны. По версии издания, пожарные команды даже не прибыли для тушения пожара.

    "Шитал Нивас" считается одним из самых крупных дворцов в Азии. 

    Ранее сообщалось, что протестующие, участвовавшие в продолжающихся демонстрациях под руководством поколения Z, подожгли офис президента в Шитал Нивасе.

    В Непале уже два дня проходят массовые протесты, вызванные решением правительства заблокировать 26 социальных платформ, включая Facebook, X и YouTube. 

    Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

    Непал акции протеста дворец правительства пожары

