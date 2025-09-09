В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

В Непале протестующие, участвовавшие в продолжающихся демонстрациях под руководством поколения Z, подожгли офис президента в Шитал-Нивасе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Thehimalayantimes.

Сообщается о пожарах и актах вандализмах в Сингха Дурбаре, Федеральном парламенте, Верховном суде, Специальном суде, окружных судах, офисе Генерального прокурора, офисах по земельным доходам, а также в домах и офисах высших политических лидеров.

На фоне продолжающихся демонстраций представители правительства страны призвали граждан к сдержанности. "Теперь, когда отставка премьер-министра К. П. Шармы Оли принята, мы искренне призываем всех граждан сохранять спокойствие и избегать дальнейшего ущерба для жизни и имущества. Мы также призываем все заинтересованные стороны стремиться к быстрому и мирному урегулированию путём политического диалога", - говорится в обращении членов правительства.

Отметим, за два дня акций у здания Федерального парламента и других объектов в Катманду произошли столкновения между протестующими и силами безопасности. В результате погибли 22 человека, более 500 получили ранения.

Несмотря на введенный в долине Катманду комендантский час и усиленное присутствие сил безопасности, протесты продолжаются.