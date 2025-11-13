Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество между аппаратами омбудсменов

    • 13 ноября, 2025
    • 18:26
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество между аппаратами омбудсменов

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку президента Ассоциации азиатских омбудсменов, федерального омбудсмена Пакистана Эджаза Ахмада Куреши.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских отношений, основанных на дружбе и братстве, отметив исключительную роль лидеров двух стран в укреплении стратегического партнерства.

    На встрече с удовлетворением были отмечены многочисленные контакты на высоком и высшем уровне за последний год, включая трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, Пакистана и Турции в Лачыне, а также участие премьер-министра Пакистана в военном параде, посвященном 8 Ноября - Дню победы нашей страны.

    Отмечен рост экономического сотрудничества и взаимных инвестиций между странами, что способствует развитию взаимодействия и в других сферах. Было подчеркнуто, что сотрудничество между аппаратами омбудсменов Азербайджана и Пакистана придает дополнительный импульс двусторонним отношениям.

    Стороны также обсудили координацию действий в рамках международных и региональных организаций - ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, D-8 и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

