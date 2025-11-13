İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 18:13
    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti, Pakistanın federal ombdusmanı Ecaz Əhməd Qureşini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin dostluq və qardaşlıq prinsipləri əsasında dinamik inkişafından məmnunluq ifadə edilib, dövlətlərarası strateji tərəfdaşlığın təşəkkülündə iki ölkənin liderləri arasında yüksək səviyyəli təmasların müstəsna rolu vurğulanıb.

    Son bir il ərzində ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda baş tutan çoxsaylı ali və yüksək səviyyəli təmaslar, xüsusilə də Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə liderlərinin may ayında Laçın şəhərində keçirilmiş üçtərəfli görüşü, eləcə də Pakistan Baş nazirinin 8 Noyabr – Zəfər Gününün 5-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda iştirakı məmnunluqla xatırlanıb.

    Azərbaycanla Pakistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq və qarşılıqlı investisiyaların artan dinamikası qeyd olunub, bunun digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına həmçinin müsbət təsir göstərdiyi diqqətə çatdırılıb.

    İki ölkənin ombudsman aparatları arasında əməkdaşlığın öz növbəsində ikitərəfli münasibətlərimizin dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsinə əlavə dəyər qatdığı bildirilib.

    Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə çərçivəsində iki ölkənin qarşılıqlı dəstəyə əsaslanan koordinasiyalı fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib.

    Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Ecaz Əhməd Qureşin Azərbaycan Pakistan
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество между аппаратами омбудсменов

    Son xəbərlər

    18:33

    Finlandiya Rusiya ilə sərhədə nəzarət üçün AK-dən 16 milyon avro istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:16

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    18:13
    Foto

    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:11

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    18:10

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    17:49

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    17:45

    Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti