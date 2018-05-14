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    Журналист "Аль-Джазиры" ранен во время столкновений в секторе Газа

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Журналист катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" получил ранение во время столкновений в секторе Газа, вызванных переносом посольства США в Иерусалим.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом телеканал сообщил в Twitter.

    "Журналист Ваэль Дадух ранен выстрелами со стороны израильских сил во время массовых протестов в Газе", - сообщает телеканал.

    О других подробностях и степени тяжести ранения не сообщается.

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