Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 21:26
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Жителей столицы Украины Киева предупредили о необходимости запастись водой, продуктами питания и заряжать портативные аккумуляторы на случай чрезвычайных ситуаций.
Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщила городская администрация.
В уведомлении указано, что интенсивность российских атак на энергетический сектор будет возрастать еще большими темпами.
В связи с этим даны указания запастись водой как минимум на три дня, зарядить портативные аккумуляторы, запастись фонарями, батарейками и свечами, подготовить продукты с длительным сроком хранения, а также утеплить окна и помещения.
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