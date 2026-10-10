Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания

Жителей столицы Украины Киева предупредили о необходимости запастись водой, продуктами питания и заряжать портативные аккумуляторы на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщила городская администрация.

В уведомлении указано, что интенсивность российских атак на энергетический сектор будет возрастать еще большими темпами.

В связи с этим даны указания запастись водой как минимум на три дня, зарядить портативные аккумуляторы, запастись фонарями, батарейками и свечами, подготовить продукты с длительным сроком хранения, а также утеплить окна и помещения.