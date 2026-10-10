İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 21:22
    Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilib

    Ukraynanın paytaxtı Kiyev sakinlərinə su, qida ehtiyatı toplamaq və fövqəladə hallar üçün portativ batareyaları doldurmaq barədə xəbərdarlıq edilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə şəhər administrasiyası məlumat yayıb.

    Xəbərdarlıqda bildirilib ki, Rusiya ordusunun enerji sektoruna hücumlarının intensivliyi daha da artacaq. Buna görə də azı üç gün ərzində su ehtiyatı toplamaq, portativ batareyaları doldurmaq, fənər, batareya və şam ehtiyatı toplamaq, saxlama müddəti uzun olan qidalar hazırlamaq və pəncərə və otaqları izolyasiya etmək göstərişi verilib.

    Kiyev Su ehtiyatı
    Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания
    Kyiv residents urged to stock up on water and food supplies
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    22:38

    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    21:54
    Foto

    Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilib

    Fərdi
    21:50

    SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşüb

    Region
    21:37

    Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    21:36

    "Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    21:22

    Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    21:10

    "Isaias" qasırğası ABŞ-nin cənub-şərqində tələfatlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    20:53

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti