Жертвами взрыва на севере Индии стали три человека

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и один серьезно пострадал сегодня в результате взрыва в районе линии контроля в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По данным полиции штата, взрывное устройство сработало на окраине деревни Сарьям в области Раджуори. Предполагается, что взрыв был управляемым.

Все погибшие и пострадавший - местные жители, направлявшиеся в лес на заготовки древесины.

Место происшествия оцеплено, проводится расследование.