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    Жертвами взрыва на севере Индии стали три человека

    Предполагается, что взрывное устройство было управляемым

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и один серьезно пострадал сегодня в результате взрыва в районе линии контроля в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    По данным полиции штата, взрывное устройство сработало на окраине деревни Сарьям в области Раджуори. Предполагается, что взрыв был управляемым.

    Все погибшие и пострадавший - местные жители, направлявшиеся в лес на заготовки древесины. 

    Место происшествия оцеплено, проводится расследование.

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