Число погибших военных в результате теракта в Йемене возросло до 42 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв среди военных, погибших в результате взрыва в йеменском городе Аден, возросло до 42.

Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в службе безопасности страны.

Также десятки людей ранены.

***10:05

Смертник подорвал себя в йеменском городе Аден, погибли 30 военнослужащих специальных войск, которые стояли в очереди за жалованием.

Как передает Report, об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что взрыв прогремел близ армейской базы в восточном районе Эль-Ариш.