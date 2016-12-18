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    Число погибших военных в результате теракта в Йемене возросло до 42 - ОБНОВЛЕНО

    Также десятки людей ранены

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв среди военных, погибших в результате взрыва в йеменском городе Аден, возросло до 42.

    Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в службе безопасности страны.

    Также десятки людей ранены.

    ***10:05

    Смертник подорвал себя в йеменском городе Аден, погибли 30 военнослужащих специальных войск, которые стояли в очереди за жалованием.

    Как передает Report, об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

    Сообщается, что взрыв прогремел близ армейской базы в восточном районе Эль-Ариш.

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