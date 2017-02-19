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    Жертвами сильного шторма в Калифорнии стали четыре человека - ВИДЕО

    Сильные дожди стали причиной ДТП, в которых погибли люди

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В результате сильного шторма в Южной Калифорнии погибли по меньшей мере 4 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC news.

    Многочисленные дорогие в Лос Анджелосе и Сан Диего затоплены, в некоторых городах оборваны линии передач.

    Причиной гибели людей стали несчастные случа, вызванные непогодой. Так, в результате падения дерева, оборвались линии электропередач, которые упали в на автомобиль. Водитель авто скончался от удара током. Сильные дожди стали причиной ДТП, в которых погибли люди.

    Недалеко от Лос Анджелоса два автомобиля провалились в огромную яму, полную воды. Спасателями удалось вытащить женщину из тонущего автомобиля.

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