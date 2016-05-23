Жертвами серии терактов на западе Сирии стали более 100 человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Число жертв серии терактов, потрясших города Джебла и Тартус на западе Сирии превысило 100 человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Только в населенном пункте Джебла в пригороде крупнейшего портового города САР Латакии прогремело четыре взрыва.

Также террористы выпустили несколько реактивных снарядов по жилым кварталам Джеблы, расположенной под Латакией. Ракеты разорвались на автовокзале в квартале Хай-эль-Имара. Еще один взрыв прогремел, когда кареты скорой помощи начали вывозить раненых: террорист-смертник подорвал себя у входа в местный госпиталь "Аль-Асаад".

Одновременно с этим серия взрывов потрясла второй по величине портовый город Сирии, Тартус. Там более 20 человек погибли в результате трех терактов, устроенных смертниками. Заминированный автомобиль был взорван у нового автовокзала.

Ни одна из действующих в Сирии террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракты в Тартусе.