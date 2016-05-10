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    Жертвами наводнений из-за проливных дождей в Гаити стали 9 человек

    При этом 2 тыс. 860 домов затоплено, особенно в департаменте Нип

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Проливные дожди, выпавшие с конца прошлой недели в Гаити, привели к человеческим жертвам и материальному ущербу. Как передает Report, oб этом сообщило агентство Prensa Latina.

    Девять человек погибли в результате вызванных дождями наводнений и обрушений жилых строений, десятки жителей травмированы. При этом 2 тыс. 860 домов затоплено, особенно в департаменте Нип, 52 дома повреждены и 15 разрушены.

    Неделю назад вследствие сложных метеорологических условий вблизи побережья Гаити затонуло небольшое парусное судно. Первоначально сообщалось о гибели 21 человека, но впоследствии власти подтвердили смерть 9 пассажиров, в то время как остальные находятся в состоянии комы.

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