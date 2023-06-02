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Жертвами межэтнических столкновений на северо-востоке Индии стали почти 100 человек

Жертвами межэтнических столкновений на северо-востоке Индии стали почти 100 человек Общее число жертв межэтнических столкновений, вспыхнувших в индийском штате Манипур в мае, составило не менее 98 человек, более 300 пострадали.
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2 июня 2023 г. 16:13
Жертвами межэтнических столкновений на северо-востоке Индии стали почти 100 человек

Общее число жертв межэтнических столкновений, вспыхнувших в индийском штате Манипур в мае, составило не менее 98 человек, более 300 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось о более 70 погибших. Телеканал при этом не уточняет, учтены ли в подсчете числа жертв боевики военизированных группировок племени куки. В конце мая сообщалось, что силы безопасности Индии за двое суток ликвидировали 40 боевиков.

Несмотря на повторные столкновения в конце мая, ситуация в штате в последние дни нормализуется, в ряде округов комендантский час отменен, в других власти смягчают его условия, сообщает телеканал. По данным местных властей, за все время беспорядков были зарегистрированы более 4 тыс. случаев поджога зданий. Тысячи местных жителей были вынуждены временно покинуть регион в поисках убежища.

Причиной начавшихся 3 мая межплеменных столкновений в Манипуре стало требование мигрантов из племени мейтей получить статус так называемой зарегистрированной касты в штате. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

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