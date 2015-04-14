Жертвами крушения лодки у берегов Италии могли стать 400 человек

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Около 400 мигрантов из Ливии, предположительно утонули при попытке добраться до берега Италии на лодке, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что итальянские военные и береговые суда за сутки спасли около 1,5 тыс. мигрантов, которые на пяти лодках терпели бедствие в Средиземном море.

Как отмечается, мигранты, находившиеся в трех лодках, подали сигнал о помощи. Две другие лодки были обнаружены в ходе спасательной операции.