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    Жертвами крушения лодки у берегов Италии могли стать 400 человек

    Погибшие были мигрантами из Ливии

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Около 400 мигрантов из Ливии, предположительно утонули при попытке добраться до берега Италии на лодке, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    Ранее сообщалось, что итальянские военные и береговые суда за сутки спасли около 1,5 тыс. мигрантов, которые на пяти лодках терпели бедствие в Средиземном море.

    Как отмечается, мигранты, находившиеся в трех лодках, подали сигнал о помощи. Две другие лодки были обнаружены в ходе спасательной операции.

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