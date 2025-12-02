Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 11:21
На Шри-Ланке в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах", погибли 410 человек.
Как передает Report, об этом сообщается в отчете Центра управления стихийными бедствиями страны.
Согласно информации, еще 366 человек числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что стихия затронула все 25 округов страны.
Всего от суровых погодных условий на Шри-Ланке пострадали 1 466 615 человек.
Спасательные службы продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим районам.
Ранее сообщалось о 355 погибших.
