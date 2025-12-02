Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек

    • 02 декабря, 2025
    • 11:21
    На Шри-Ланке в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах", погибли 410 человек.

    Как передает Report, об этом сообщается в отчете Центра управления стихийными бедствиями страны.

    Согласно информации, еще 366 человек числятся пропавшими без вести.

    Отмечается, что стихия затронула все 25 округов страны.

    Всего от суровых погодных условий на Шри-Ланке пострадали 1 466 615 человек.

    Спасательные службы продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим районам.

    Ранее сообщалось о 355 погибших.

