Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек

На Шри-Ланке в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах", погибли 410 человек.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Центра управления стихийными бедствиями страны.

Согласно информации, еще 366 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что стихия затронула все 25 округов страны.

Всего от суровых погодных условий на Шри-Ланке пострадали 1 466 615 человек.

Спасательные службы продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим районам.

Ранее сообщалось о 355 погибших.