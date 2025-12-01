Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 355 человек

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 16:19
    Жертвами циклона Дитвах на Шри-Ланке стали 355 человек

    Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке из-за оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах".

    Как передает Report, об этом сообщается в отчете Центра управления стихийными бедствиями страны.

    Число погибших в результате разрушительной стихийной ситуации, затронувшей все 25 округов, возросло до 355 человек, еще 366 человек числятся пропавшими без вести.

    Спасательные службы продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим районам.

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb
    Sri Lanka's cyclone death toll climbs to 355, with 366 missing
