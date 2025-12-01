Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 355 человек
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 16:19
Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке из-за оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах".
Как передает Report, об этом сообщается в отчете Центра управления стихийными бедствиями страны.
Число погибших в результате разрушительной стихийной ситуации, затронувшей все 25 округов, возросло до 355 человек, еще 366 человек числятся пропавшими без вести.
Спасательные службы продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим районам.
