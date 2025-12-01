Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 16:34
Şri-Lankada "Ditva" qasırğası səbəbindən yaranan torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində azı 355 nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Mərkəzinin hesabatında bildirilib.
Bildirilib ki, daha 366 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.
Xilasetmə xidmətləri axtarış əməliyyatlarını davam etdirir və zərər çəkmiş rayonlara yardım göstərir.
