İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:34
    Şri-Lankada Ditva qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası səbəbindən yaranan torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində azı 355 nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Mərkəzinin hesabatında bildirilib.

    Bildirilib ki, daha 366 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

    Xilasetmə xidmətləri axtarış əməliyyatlarını davam etdirir və zərər çəkmiş rayonlara yardım göstərir.

    Şri-Lanka "Ditva" qasırğa
    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 355 человек
    Sri Lanka's cyclone death toll climbs to 355, with 366 missing

    Son xəbərlər

    16:57

    Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıb

    Region
    16:51

    BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildirib

    Xarici siyasət
    16:48

    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzub

    Futbol
    16:45

    Əmək şəraiti ağır olan işçilər erkən pensiya hüququ qazana bilər

    Sosial müdafiə
    16:43

    Bakıda 31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    16:35

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"

    Komanda
    16:35

    Erməni general beynəlxalq axtarışa verilib

    Region
    16:34

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:31

    EBRD Türkiyə, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında regional bağlantı üçün investisiya həcmini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti