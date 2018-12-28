https://report.az/storage/news/557aabf0857903ddcdd93cf442b0d7ca/48ae8ac2-00ee-4826-83bf-bff76fbb6527_292.jpg
Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Участники движения "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции - форту Брегансону.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, около 40 человек были остановлены на ведомственной дороге сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в Сети протестующие распространяли сообщения с призывом к новой мобилизации "желтых жилетов" в департаменте Вар.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.
Tural AsadiАвтор новости