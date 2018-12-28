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    "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Участники движения "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции - форту Брегансону.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, около 40 человек были остановлены на ведомственной дороге сотрудниками правоохранительных органов.

    Ранее в Сети протестующие распространяли сообщения с призывом к новой мобилизации "желтых жилетов" в департаменте Вар.

    Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.

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