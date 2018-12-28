Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Участники движения "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции - форту Брегансону.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, около 40 человек были остановлены на ведомственной дороге сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Сети протестующие распространяли сообщения с призывом к новой мобилизации "желтых жилетов" в департаменте Вар.

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.