"Желтые жилеты": Президент Макрон, не ставьте себя выше воли народа Франции

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Представители протестного движения "Желтые жилеты" опубликовали в социальной сети Facebook открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвали провести завтра очередную акцию протестов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, письмо размещено в социальной сети группой "La France en colère" ("Франция в гневе") с подписью о том, что оно будет прочитано в субботу в здании мэрии Парижа (Отель-де-виль) в 14.00 по местному времени во время очередного собрания "Желтых жилетов".

"Гнев превратится в ненависть, если вы - вы и ваши соратники - продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд, считать их беззубыми людьми, которые ничего из себя не представляют", - говорится в письме в ответ на слова Макрона о том, что гнев, "как бы он ни был избыточен", означает то, что власти "не отступили".

Авторы письма заявили, что могут начать обсуждение о "возвращении главенства народу Франции", только если президент назначит уважаемого человека, "в отношении которого не ведется никакое расследование" и который не является частью коррумпированной системы.

Представители демонстрантов подчеркнули, что считают проведение "национальных консультаций", предложенных президентом, "политической уловкой" с целью уйти от обсуждения одного из основных требований протестующих - введения процедуры референдума гражданской инициативы, который, в частности, позволит народу отменять несправедливые законы.

"Президент Макрон, услышьте народ Франции сейчас и, возможно, потом мы вместе с вами построим будущее Франции. Вспомните "оранжевую революцию" на Украине. Не ставьте себя выше закона или воли народа Франции", - добавили "жилеты".

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.