Жээнбеков побеждает после подсчета голосов с 97% участков в Киргизии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На выборах президента Киргизии побеждает кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.
Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.
По данным ЦИК, после подсчета голосов с 97% избирательных участков Жээнбеков набрал 54,23% голосов. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,47% голосов. Явка составила 55,93%. По предварительным данным, второго тура президентских выборов в Киргизии не будет.
Всего на пост президента Киргизии претендовали 11 кандидатов. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировали ни международные наблюдатели, ни ЦИК республики.
News DepartmentАвтор новости
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