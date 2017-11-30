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    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии

    Очаг стихии залегал на глубине 162 км.

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг в море Банда к востоку от индонезийского острова Амбон.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 402 км к юго-востоку от города Амбон в южной части одноименного острова. Очаг стихии залегал на глубине 162 км.

    Угроза цунами не объявлялась. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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