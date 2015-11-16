Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Каймановых островов в Карибском бассейне, передает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 00.39 по времени UTC (03.39 мск) в 166 километрах к северо-западу от столицы Каймановых островов города Джорджтаун. Очаг располагался на глубине 6,5 километра, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Каймановы острова являются владением Великобритании. Они расположены в северо-западной части Карибского моря, между Кубой и Ямайкой, в 280 километрах к северо-западу от Ямайки.