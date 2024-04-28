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Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай

Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня отправился с визитом в Китай.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 10:32
Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня отправился с визитом в Китай.

Как передает Report, об этом передает агентство Reuters со ссылкой на двух близких к ситуации людей.

В публикации подчеркивается, что гендиректор Tesla полетел в Пекин с незапланированным визитом "на второй по величине рынок для производителя электромобилей". Маск планирует встретиться высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы рассмотреть развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей стране.

Кроме того, бизнесмен планирует получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автономного вождения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mask gözlənilmədən Çinə səfərə gedib
Версия на английском языке Tesla CEO Elon Musk kicks off surprise trip to Beijing

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