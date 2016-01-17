Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 02.22 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,4 километров, эпицентр находился в 68 километрах к юго-востоку от города Намлеа, расположенного на острове Буру в центральной части Индонезии.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.