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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

    Эпицентр находился в 68 километрах к юго-востоку от города Намлеа

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Толчки были зафиксированы в воскресенье в 02.22 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,4 километров, эпицентр находился в 68 километрах к юго-востоку от города Намлеа, расположенного на острове Буру в центральной части Индонезии.

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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