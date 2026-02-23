Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в уезде Юйли Баян-Гол-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад Китая).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили в Китайском центре сейсмологических сетей.

    По сообщению ведомства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 15 км и располагался в точке с координатами 40,88 градуса северной широты и 84,17 градуса восточной долготы.

