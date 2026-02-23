Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 09:55
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в уезде Юйли Баян-Гол-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад Китая).
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили в Китайском центре сейсмологических сетей.
По сообщению ведомства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 15 км и располагался в точке с координатами 40,88 градуса северной широты и 84,17 градуса восточной долготы.
