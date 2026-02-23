Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub
- 23 fevral, 2026
- 09:59
Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunun (Çinin şimal-qərbi) Bayan-Qol-Monqol muxtar dairəsinin Yuli qəzasında 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" "Sinxua"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Seysmoloji Şəbəkələr Mərkəzi məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, yeraltı təkanların episentri 15 km dərinlikdə yerləşib.
