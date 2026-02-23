İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunun (Çinin şimal-qərbi) Bayan-Qol-Monqol muxtar dairəsinin Yuli qəzasında 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" "Sinxua"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Seysmoloji Şəbəkələr Mərkəzi məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, yeraltı təkanların episentri 15 km dərinlikdə yerləşib.

    Çin zəlzələ
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае
    5.1-magnitude quake hits China's Xinjiang

