Sumqayıtda avtomobil aşıb, ölən var
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 08:27
Sumqayıtda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun xəbərinə görə, hadisə "Yaşma bağları" adlanan yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Qəza nəticəsində sürücü, 1969-cu il təvəllüdlü Davud Fərhad oğlu Bazşıyev ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.
