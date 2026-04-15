Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək
- 15 aprel, 2026
- 19:59
NATO Avropa İttifaqının (Aİ) kreditinə əlavə olaraq Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Berlində Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun iclasının əvvəlində bildirib.
Qeyd olunub ki, NATO dövlətlərindən vəsaitlər artıq 2026-cı ildə daxil olacaq.
Rüttenin sözlərinə görə, maliyyələşdirmədə prioritet hava hücumundan müdafiəyə, dronlara və uzaqmənzilli döyüş sursatlarına veriləcək.
Baş katib həmçinin üzv dövlətlər tərəfindən Ukraynaya dəstək xərclərinin qeyri-mütənasib bölüşdürülməsinə diqqət yetirib.
"Bu, həqiqətən də problemdir: çox az ölkə həddindən artıq böyük yük daşıyır və biz bu məsələni həll etməliyik. Ukraynanın mübarizəsinə dəstək heç vaxt olmadığı qədər vacibdir", - Rütte qeyd edib.