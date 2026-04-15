Рютте: НАТО в 2026 году предоставит Украине $60 млрд военной помощи

НАТО предоставит Украине 60 млрд долларов военной помощи в дополнение к займу ЕС.

Как передает Report, об этом генсек альянса Марк Рютте заявил в начале заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Берлине.

Отмечается, что средства поступят от государств НАТО уже в 2026 году дополнительно к кредиту €90 млрд от ЕС.

По словам Рютте, приоритет в финансировании будет отдаваться ПВО, дронам и боеприпасам увеличенной дальности.

Генсек альянса также обратил внимание на непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами:

"Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны решить этот вопрос. Поддержка борьбы Украины важна - как никогда", - отметил Рютте.