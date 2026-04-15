    Рютте: НАТО в 2026 году предоставит Украине $60 млрд военной помощи

    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 19:39
    НАТО предоставит Украине 60 млрд долларов военной помощи в дополнение к займу ЕС.

    Как передает Report, об этом генсек альянса Марк Рютте заявил в начале заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Берлине.

    Отмечается, что средства поступят от государств НАТО уже в 2026 году дополнительно к кредиту €90 млрд от ЕС.

    По словам Рютте, приоритет в финансировании будет отдаваться ПВО, дронам и боеприпасам увеличенной дальности.

    Генсек альянса также обратил внимание на непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами:

    "Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны решить этот вопрос. Поддержка борьбы Украины важна - как никогда", - отметил Рютте.

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Последние новости

    21:07

    В Париже организовали выставку, посвященную Азербайджану

    Kультурная политика
    21:03

    СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели

    Другие страны
    20:59

    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    В регионе
    20:43

    В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

    Экономика
    20:30

    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Другие страны
    20:15

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Другие страны
    19:59

    Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

    В регионе
    19:58

    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    Другие страны
    19:58
    Фото

    Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в очередной раз подтверждает доверие к Азербайджану

    Внешняя политика
    Лента новостей