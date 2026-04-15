    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    İtaliya hər zaman Ukraynanı dəstəkləyəcək.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Romada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    "Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuz və strateji zərurətimizdir, çünki Avropanın təhlükəsizliyi də risk altındadır. Bu 4 il ərzində (Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri - red.) Avropanın və İtaliyanın mövqeyi həmişə dəyişməz olaraq qalıb. Biz Kiyevin, onun xalqının və institutlarının yanındayıq", - o deyib.

    Meloni xarici təhdidlər qarşısında Qərbin həmrəyliyinin vacibliyini qeyd edərək əlavə edib ki, İtaliya Ukraynanın suverenliyinin müdafiəsinə bundan sonra da öz töhfəsini verməyə hazırdır.

    "İtaliya Kiyevin suverenliyini qoruyacaq və NATO-nun möhkəmliyini təmin edəcək birgə qərarların əldə olunmasına öz töhfəsini verməyə davam etmək niyyətindədir, çünki parçalanmış Qərb, parçalanmış Avropa bizim Moskvaya verə biləcəyimiz yeganə hədiyyədir", - o bildirib.

    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti