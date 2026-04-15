    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    Италия, как и другие страны Европы, всегда поддерживали и будут поддерживать Украину.

    Как передает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

    "Поддержка Украины - это наш моральный долг и стратегическая необходимость, поскольку на кону стоит и безопасность Европы. На протяжении этих 4-х лет (с начала войны РФ против Украины - ред.) позиция Европы и Италии всегда оставалась неизменной - мы стоим рядом с Киевом, его народом и его институтами", - подчеркнула она.

    Мелони добавила, что Италия готова и дальше вносить свой вклад в защиту суверенитета Украины, отметив важность сплоченности Запада перед лицом внешних угроз.

    "Италия намерена продолжать вносить свой вклад в достижение совместных решений, которые защитят суверенитет Киева и обеспечат прочность евроатлантического альянса, потому что разобщенный Запад, разобщенная Европа - это единственный настоящий подарок, который мы могли бы преподнести Москве", - подчеркнула она.

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

