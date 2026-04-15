    İran və Çinin XİN başçıları arasında telefon danışığı baş tutub

    • 15 aprel, 2026
    • 19:36
    İran və Çinin XİN başçıları arasında telefon danışığı baş tutub

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi çinli həmkarı Van İ ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, A. Əraqçi bu barədə özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Telefon danışığında son regional və beynəlxalq hadisələr müzakirə olunub", - Əraqçi qeyd edib.

    O bildirib ki, söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında İslamabadda baş tutan danışıqlara da toxunulub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları Van İ Abbas Əraqçi
    Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

