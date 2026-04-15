İran və Çinin XİN başçıları arasında telefon danışığı baş tutub
Region
- 15 aprel, 2026
- 19:36
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi çinli həmkarı Van İ ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, A. Əraqçi bu barədə özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.
"Telefon danışığında son regional və beynəlxalq hadisələr müzakirə olunub", - Əraqçi qeyd edib.
O bildirib ki, söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında İslamabadda baş tutan danışıqlara da toxunulub.
