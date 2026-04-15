Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И.

Как передает Report, об этом Арагчи сообщил в своем телеграм-канале.

"В ходе беседы обсуждались последние события в регионе и мире", - написал иранский министр.

Он сообщил, что во время разговора также были затронуты переговоры между США и Ираном, состоявшиеся в Исламабаде.