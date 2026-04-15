Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 19:59
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И.
Как передает Report, об этом Арагчи сообщил в своем телеграм-канале.
"В ходе беседы обсуждались последние события в регионе и мире", - написал иранский министр.
Он сообщил, что во время разговора также были затронуты переговоры между США и Ираном, состоявшиеся в Исламабаде.
21:07
В Париже организовали выставку, посвященную АзербайджануKультурная политика
21:03
СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две неделиДругие страны
20:59
Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструментВ регионе
20:43
В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/дЭкономика
20:30
Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с УкраинойДругие страны
20:15
Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь СудануДругие страны
19:59
Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионеВ регионе
19:58
Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долгДругие страны
19:58
Фото