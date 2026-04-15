Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb
İqtisadiyyat
- 15 aprel, 2026
- 20:04
Bu ilin mart ayında qatarla 157 min tona yaxın qida sənayesi məhsulları daşınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, keçən ilin müvafiq dövründən 51% çoxdur.
Eyni zamanda, analoji məhsulların 2026-cı ilin birinci rübü üzrə daşınması 325 min tona yaxın təşkil edib və ötən ilin eyni dövrünü 9% üstələyib.
Qeyd edilib ki, qida sənayesi məhsullarının tranzit daşımaları da bu ilin birinci rübündə 21% (139,7 min ton), mart ayında isə 64% (67,3 min ton) artıb.
Son xəbərlər
