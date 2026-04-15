İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    15 aprel, 2026
    • 20:04
    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    Bu ilin mart ayında qatarla 157 min tona yaxın qida sənayesi məhsulları daşınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu, keçən ilin müvafiq dövründən 51% çoxdur.

    Eyni zamanda, analoji məhsulların 2026-cı ilin birinci rübü üzrə daşınması 325 min tona yaxın təşkil edib və ötən ilin eyni dövrünü 9% üstələyib.

    Qeyd edilib ki, qida sənayesi məhsullarının tranzit daşımaları da bu ilin birinci rübündə 21% (139,7 min ton), mart ayında isə 64% (67,3 min ton) artıb.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Qida sektoru ADY yükdaşımalar
    В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

